Vol avec violence sous la menace d'un couteau

Le 16 avril 2018, les services de police sont appelés à intervenir dans une rue de Rouen. Des passants ont été témoins d'une agression au couteau opposant deux agresseurs à la victime. Arrivés sur les lieux, les policiers voient un individu s'enfuir en courant tandis qu'un autre, manifestement connaissant le fuyard, se plaint d'avoir été agressé. Les policiers constatent en effet deux blessés à la tête et au dos, l'un se plaignant d'avoir été agressé pour lui voler son téléphone portable, l'autre sans motif apparent.

Des témoins de la scène se manifestent très vite pour décrire l'acharnement avec lequel les deux individus ont agressé la victime. Ils décrivent les coups de ceinture et les coups de pied à la tête assénés par les deux agresseurs. Les enquêteurs retrouveront sur place une boucle de ceinturon et un couteau de cuisine.

Naïfs et inconscients

Curieusement, les deux agresseurs sont restés sur place après les faits et, désignés par les témoins, sont interpellés. Ils rendront spontanément le téléphone portable qu'ils viennent de dérober et la victime, qui reconnaît son bien, puis est dirigée vers l'hôpital où 21 jours d'interruption temporaire de travail lui seront octroyés, après examen médical. Le casier judiciaire des deux prévenus n'est entaché d'aucune condamnation. Pour le procureur de la République, "l'acharnement et la violence de l'agression sont avérés". La défense du prévenu constate que les deux mis en cause "n'ont pas mesuré les conséquences de leurs actes". Après délibération à l'audience du mardi 2 juillet 2019, le tribunal les déclare coupables et condamne Quendrim Mehmeeti, 25 ans, à une peine de trois ans de prison ferme et son complice Sefer Gashi, 23 ans, à trente mois de prison ferme et demande leur maintien en détention.

