Eleveur contre RTE : le tribunal de Coutances a mis l'affaire en délibéré au 21 juin

Un agriculteur de la Manche avait assigné RTE, filiale d’EDF, ce jeudi 14 juin au matin devant le tribunal de Coutances. Il estime qu’une ligne à très haute tension rend une partie de son cheptel de 60 vaches malades. Le juge des référés a mis en délibéré son jugement au 21 juin.

Cet éleveur de Montgothier réclame au transporteur de l’électricité d’ EDF de financer le déplacement de son exploitation, située aujourd’hui à 300 mètres d’un pylône, soit plus de 700.000 euros et 400.000 euros supplémentaires euros pour l’indemnisation des pertes d’exploitations subies à cause de cette ligne.

Un cas similaire dans le Calvados

L’agriculteur déplore de 150 à 200 mammites, une inflammation des mamelles des vaches par an, contre 20 à 30 normalement pour une exploitation de cette taille. Le lait, impropre à la consommation doit alors être jeté. Sur Tendance Ouest, mercredi, le vice-président du Conseil Régional annonçait qu’il allait interpeller le nouveau ministre de l’Agriculture sur ce sujet.

Le tribunal de Caen, avait ordonné il y a deux semaines une double expertise, technique et vétérinaire, pour un cas similaire d’un éleveur du calvados, installé à 150 mètres d’une ligne THT. D’autres éleveurs de la Manche ont l'intention de porter à leur tour RTE devant la justice.