Découvrez la nouvelle Nintendo Switch Lite qui sortira en septembre

Deux ans après le lancement de la console hybride Nintendo Switch, mi-console de salon, mi-console de poche, Nintendo lance sa version Lite.

Avec ses dimensions de 9,1 cm de hauteur x 20,8 cm de longueur x 1,4 cm de largeur, la Switch Lite est plus petite que la Switch. Elle dispose de commandes intégrées et pèse 275 grammes, contre 398 grammes pour le modèle d'origine.

Nintendo estime l'autonomie de sa batterie entre 3 et 7 heures (contre 2,5 à 6,5 heures) en fonction de l'activité. Cela équivaut à 4 heures de Legend of Zelda : Breath of the Wild, contre 3 heures sur le premier système.

Dédiée au jeu portable, elle ne dispose pas de sortie TV. Elle permet de profiter de tous les jeux en mode portable du catalogue Nintendo Switch. Les manettes détachables et la caméra InfraRed ne font pas non plus partie de cet appareil.

Le jeu sans fil local en équipe et l'accès au multijoueur en ligne via l'abonnement Nintendo Switch Online demeurent disponibles.

Une édition spéciale Zacian & Zamazenta sortira le 8 novembre. Cette édition limitée est agrémentée de boutons cyan et magenta et d'illustrations représentant les deux nouveaux Pokémon légendaires des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, à paraître le 15 novembre.

La Nintendo Switch Lite est attendue depuis mars 2019 et succède à plusieurs lancements de diversification des consoles Nintendo, comme les Game Boy Advance SP et Micro, les Nintendo DS Lite et DSi et les Nintendo 2DS, New 3DS XL et New 2DS XL.

