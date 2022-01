Euro 2012 : l'Allemagne a un pied en quart, le Portugal se relance

L'Allemagne a déjà un pied en quart de finale de l'Euro 2012. L'équipe de Joachim Law s'est en effet imposée contre les Pays-Bas sur le score de 2 buts à 1 mercredi 13 juin dans le cadre du 2e tour des phases de poule.

Solide et efficace, la Mannschaft ouvre le socre à la 24e minute par l'intermédiaire de Mario Gomez. D'un plat du pied, il trompe la portier néerlandais. L'attaquant du Bayern de Munich récidive à la 38e minute sur une frappe venue du coté droit. Les Allemands tiennent alors leur match et commencent à reculer. Les Pays-Bas sur un exploit individuel de Van Persie en profitent alors pour réduire la marque en seconde période (73e), mais ne parviendront pas à égaliser, annihilant pratiquement toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale.

Le Portugal se relance

Car un peu plus tôt, les Portugais ont remporté leur match face aux Danois 3 buts à 2. Les Portugais, défaits par l'Allemagne au 1er tour mènent 2 buts à 0 après des réalisations de Pepe (24e) et de Postiga (36e). Mais les Danois vainqueurs des Pays-Bas lors de leur 1er match ne désarment pas et reviennent à hauteur des équipiers de Cristiano Ronaldo grâce à un doublé de Bendtner (36e et 80e).

C'est finalement le Portugal qui a le dernier mot dans ce match. A la 87e minute, Varela offre la victoire aux siens. Les Portugais se relancent dans cette poule où tout reste encore possible. L'Allemagne est solidement accrochée en tête du classement avec 6 points, suivie par les Danois et les Portugais, 3 points. Les Pays-Bas ferment la marche avec 0 point. Mais ils peuvent encore espérer se qualifier. Ils devront pour cela battre le Portugal lors de leur dernier match et compter sur une victoire de l'Allemagne face au Danemark.

Aujourd'hui, jeudi 14 juin, place aux 2es matchs du groupe C. L'Italie affronte la Croatie à 18h, et l'Espagne sera face à la République d'Irlande à 20h45. La Croatie peut se qualifier dès ce soir si elle remporte son match et que l'Espagne et l'Irlande font mach nul.