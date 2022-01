Un nouveau pas vers la fertilité au CHU de Caen

Après leur prélèvement sur la donneuse au bénéfice de couples en âge de procréer qui ne peuvent pas avoir d’enfants, les ovocytes seront mis en fécondation in vitro avec le sperme du conjoint de la femme infertile. Deux jours plus tard, l’embryon obtenu sera placé dans l’utérus de celle-ci, avec l’espoir d’entraîner la grossesse tant désirée.

Anonymat préservé

Après une première intervention, une dizaine d’autres sont programmées courant 2013, au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du CHU. Une trentaine de femmes attendent actuellement à Caen de bénéficier de ce procédé. En France, le délai d’attente oscille entre 18 mois et deux ans.

“Le don d’ovocytes se fait dans l’anonymat le plus complet, sachant que les futurs parents doivent se rendre au tribunal avant le don, pour signer un consentement qui établira la filiation au regard de la loi”, précise Claire de Vienne, gynécologue spécialisée en fertilité.

Qui peut donner ?

En France, la loi ne permet pas de donner des ovocytes à une personne de son entourage. Encore moins d’être rémunérée pour cet acte "altruiste". Il faut être majeure, avoir moins de 37 ans, et accepter de se soumettre à un processus "un peu lourd durant six mois."

Un premier rendez-vous d’information précède un bilan de santé très complet, établi après avoir rencontré un gynécologue, un psychologue et un généticien. S’en suivent un traitement par injection d’une dizaine de jours pour stimuler les ovaires et des examens de surveillance. “Il est important de préciser que l’intégralité des frais sont pris en charge par l’assurance maladie et le CHU”, rappelle Christine Denoual-Ziad, autre gynécologue du centre d’assistance à la procréation.

Pratique : Centre d’assistance médicale à la procréation, tél. 02.31.27.20.59.

> Audio : Claire de Vienne, gynécologue spécialisée en fertilité, évoque les conditions pour pouvoir donner.