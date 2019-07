Les stars de la musique à l'assaut du secteur de la beauté!

Kylie Minogue

La star de la pop Kylie Minogue a récemment lancé les cinq produits de la ligne Kylie. Les produits, parmi lesquels une huile hydratante pour les lèvres, un gloss pailleté, un illuminateur, une encre à lèvres et un trio de fards métallisés, ont été présentés il y a quelques jours, au moment de la sortie de l'album Step Back in Time: The Definitive Collection.

John Legend

Le crooner John Legend a fait une apparition inattendue dans la web série Bare Skin Chat de la marque de prestige SK-II. Le musicien a rejoint James Corden dans un épisode où il dévoile Oh Pitera, une chanson dédiée au soin de la peau Pitera Essence de la marque.

Dua Lipa

La chanteuse Dua Lipa sera le visage d'Yves Saint Laurent Beauté. La star, désignée à cette fonction au mois de juin, représentera le nouveau parfum féminin de la griffe, dont le nom demeure pour l'instant inconnu.

Justin Bieber

Justin Bieber a surpris ses fans au mois de mai en annonçant un partenariat avec Schmidt's Naturals pour le lancement d'un déodorant naturel. Le produit, qui s'appellera Here + Now sera commercialisé à l'automne.

Cher

Au mois de mai, Cher a annoncé son retour dans le secteur de la parfumerie, avec son premier lancement depuis 1987. La fragrance, dont la sortie est prévue à l'automne, s'appellera Eau de Couture by Cher et comportera des notes de bergamote, de néroli, de jasmin et de vétiver.

