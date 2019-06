Eure : un commissariat "pris d'assaut"

Le syndicat Alliance dans l'Eure parle d'une attaque contre le commissariat de Val-de-Reuil-Louviers (Eure) d'une "violence inouïe", commise par une "trentaine d'individu" dans la nuit de jeudi 27 à vendredi 28 juin 2019. Le syndicat explique que "les effectifs présents, peu nombreux et renforcés en urgence" ont dû repousser "des assauts d'individus cagoulés et masqués auteurs de nombreux tirs de mortiers et de caillassages". Alliance parle de vitres cassées et de véhicules dégradés et évoque la situation des policiers qu'il juge "à bout, au bord de la rupture", à cause notamment des manques d'effectif et de moyen.

"Un incident banal", selon la ville

Incident à Val-de-Reuil : quand la presse normande, puis nationale, diffuse et déforme les revendications syndicales du commissariat. https://t.co/SDp0YHxsSb — Marc-Antoine JAMET (@MA_Jamet) June 29, 2019

Devant la reprise des informations dans la presse, la ville de Val-de-Reuil réagit, samedi 29 juin 2019 dans un communiqué et évoque un "incident limité [...] qui donne lieu aux exagérations et aux interprétations les plus fantaisistes".

Elle donne sa version des faits, évoquant les images de vidéosurveillance qu'elle a pu consulter. Selon elle, sept jeunes, connus des services pour la plupart, ont jeté à une distance d'une vingtaine de mètres des pétards et des mortiers d'artifice sur la façade du commissariat. Les cinq fonctionnaires de police se seraient alors déployés autour du bâtiment pour le protéger. Le groupe se disperse et une quinzaine revient vers 2h30 du matin, âgés de 12 à 18 ans pour reprendre jets de pierre et pétards. Deux fonctionnaires, venus de la BAC d'Évreux, prêtent alors main-forte aux agents présents sur le côté du bâtiment pour disperser les jeunes, précise la ville. "Ils disposent de flashball dont ils ne feront pas usage". Les jeunes se dispersent et l'affaire "est close", selon la mairie.

Dans son communiqué, la ville estime ensuite que les syndicalistes ont présenté "leur version apocalyptique de l'incident sans en fournir aucune des clefs". Elle juge que la nouvelle a été "grossie et déformée", jusqu'à en devenir une fake news.

