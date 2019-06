Football : trois nouvelles signatures à Quevilly Rouen Métropole

Alors que la reprise était fixée au lundi 24 juin 2019, l'effectif de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) continue de se former avec l'arrivée de Julien Boyer et d'Adrien Pianelli et la resignature du milieu de terrain Alexis Araujo.

Arrivé en prêt du Gazelec Ajaccio au mois de janvier dernier, le jeune milieu offensif de 22 ans Alexis Araujo avait brillé toute la 2e partie de saison. Libre de tout contrat, il a décidé de s'engager avec les Rouges et Jaunes pour cette saison.

En défense, le staff normand a recruté le latéral droit Adrien Pianelli, âgé de 24 ans, qui vient de quitter sa Corse natale et le club de Furiani (N2) pour rejoindre la Normandie.

Enfin, c'est au poste de latéral gauche qu'évolue Julien Boyer. Le jeune joueur de 21 ans a évolué avec la réserve du club de Beziers avant de s'entraîner et de disputer quelques rencontres de Domino's Ligue 2 lors de la 2e partie de saison.

Les joueurs de Manu Da Costa disputeront leur premier match amical samedi 29 juin 2019 face à l'équipe de France U19.

