Houlgate. Du football à moto ce weekend à Houlgate

Dans le cadre du championnat de France U18 et du championnat Elite 1 de Motoball, le MBC Houlgate affiche ses deux équipes ce samedi face à Troyes. L'équipe "juniors" jouera à 16h, les "seniors", eux, s'affronteront à 18h30.

Le motoball, dérivé du football, demande à la fois une technique du pied pour réaliser les passes et cadrer les tirs, mais également une aisance au guidon… Les ressemblances avec la catégorie initiale du ballon rond sont très nombreuses. Explications en détail avec Patrick Ouzouf, président du Motoball Club d'Houlgate :

Des règles de jeu faciles à retenir

Houlgate est le plus ancien club de Motoball de France et évolue en 1re division nationale, en revanche ce n'est pas celui qui détient le plus gros budget. Ce samedi il faudra donc se serrer les coudes pour espérer égaler les Troyens. Vous pouvez donc encourager les Normands sur cette épreuve au stade Émile Langlois d'Houlgate. L'accès est possible à partir de 5€.

Retrouvez le palmarès du MBC Houlgate et les prochains matchs à venir sur motoball.fr. Des infos sur l'équipe junior d'Houlgate sont à retrouver sur leur page Facebook Motoball Juniors Houlgate.

