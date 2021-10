Caen. Un séisme près de Cholet a été ressenti jusqu'en Normandie

Un séisme de magnitude 5.1 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la région de Cholet ce vendredi 21 juin 2019 à 8h50. Un tremblement de terre peu dangereux, mais assez impressionnant si l'on se situe près de l'épicentre. On a senti la terre trembler à Nantes, Rennes, ou encore Bordeaux.

#Séisme à 30 km N de Bressuire (dépt. 79, 8h50 heure locale le 21/06/2019, M=5,1) selon CEA LDG. Modélisation de la secousse. pic.twitter.com/mA894j4S3k — FranceSeisme (@FranceSeisme) 21 juin 2019

La secousse a été ressentie très légèrement jusqu'en Normandie ! Comme à Caen, à plus de 220 km du tremblement de terre... Un phénomène tout à fait normal selon Christophe SIRA, ingénieur CNRS chargé des études macrosismiques à Strasbourg : "Selon la nature des sols et l'endroit où l'on se trouve, on peut ressentir un séisme jusqu'à 350 km de l'épicentre." Il ajoute que les secousses sont plus perceptibles lorsqu'on se trouve dans un bâtiment avec des étages.

Nous a Caen nos lits se sont mis à bouger aussi, c'était pas très ouf comme réveil.... — marie (@jonsnowjetaime) 21 juin 2019

