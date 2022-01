Sezion Studio, l'Instagram des musiciens!

"Il y a 200 millions de musiciens amateurs dans le monde. 52 millions d'entre eux possèdent un smartphone. Or, aucun outil de qualité n'est mis à leur disposition pour profiter de ce large réseau", confie à The Next Web l'entrepreneur panaméen Josias De la Espada, PDG de la société Sezion.

Le concept Sezion Studio est simple: le musicien pose sa voix, enregistre son "break" de batterie, sa ligne de basse, son solo de guitare, de sax, de flûte, etc. Il le partage ensuite sur le réseau et appelle ainsi la communauté à collaborer à la réalisation d'un morceau. Une fois le morceau terminé, il est évidemment possible de le partager sur ce même réseau ou uniquement au sein d'un cercle de musiciens/amis restreint.

L'application, gratuite et disponible sur l'AppStore, n'en est qu'au stade de la version beta mais devrait jouir d'un certain succès dans les années à venir, si l'on en croit les observateurs. L'un d'eux a d'ores et déjà qualifié l'application d'"Instagram de la musique".

C'est tout le succès qu'on lui souhaite.