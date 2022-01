Perseigne: réouverture mi-août d'une surface alimentaire

En décembre dernier, le Mutant avait fermé ses portes. Depuis, il n'y avait plus de surface alimentaire dans le centre commercial du quartier.

La bonne nouvelle vient d'être officialisée. Un Cocci Express va ouvrir au même endroit. Les travaux vont débuter mi-juillet, pour une ouverture un mois plus tard, avec une gamme de produits plus étendue que dans le précédent magasin, et avec des horaires d'ouverture plus larges.

4 emplois seront créés, dont 2, pour des habitants de Perseigne.

Ecoutez ci-desous Abd Igouzane, le gérant du projet: