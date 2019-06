La "combine" du permis étranger ne fonctionne pas

Dans la nuit du 21 avril, une Clio coupe la route d'une voiture de police, en plus d'avoir omis de s'arrêter à un feu rouge. Lors du contrôle, le conducteur n'est pas coopératif. Il refuse de souffler dans l'éthylomètre et ne signe aucun procès-verbal, avec ses 15 mentions. Il soutient qu'il a passé son permis au Danemark, ce qui lui permet de circuler partout en Europe. La voiture a été déclarée volée. Le 11 juin, en correctionnelle à Caen, Kamel Ghalem écope, de six mois de prison ferme et 500 euros d'amende.

