Bleues: Corinne Diacre fait quatre changements contre le Nigeria

Armada de Rouen : bilan positif pour les équipements culturels

L'Armada s'est conclue dimanche 16 juin 2019 et les dix jours de festivités ont profité aux équipements culturels de Rouen (Seine-Maritime). Plus de 15 000 visiteurs se sont notamment rendus au musée des Beaux-arts. La fréquentation a doublé durant les deux dernières semaines de mai. Plus de 23 000 visiteurs se sont rendus au Panorama XXL pour voir la toile Titanic. Enfin, en dix jours, 55 000 personnes ont déjà assisté au nouveau spectacle Cathédrale de lumière.

17h32