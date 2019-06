Menez l'enquête et assistez au Festival Rock in Evreux

Une fois de plus Rock In Evreux présente une programmation brillante et éclectique sur nos terres Normandes. Votre radio de proximité Tendance Ouest est bien entendu sur le coup pour vous faire profiter au mieux de ces trois journées (les 28, 29 et 30 Juin prochain).

En écoutant Tom entre 9h et 13h vous avez la possibilité de jouer et de gagner vos deux pass pour assister à tous les concerts ! Sur scène le dj star Bob Sinclar, Hoshi, le groupe électro rock Français Shaka Ponk, Purple Disco Machine, Razorlight, Boulevard des Airs, The Avener mais également le duo Ofenbach, les Toulousains BigFlo & Oli, Kungs et les Trois Cafés Gourmands.

La programmation complète est disponible sur rockinevreux.org.

Pour participer il vous suffit de mener l'enquête entre 9h et 13h du lundi au vendredi pour trouver l'objet mystère à l'antenne. L'animateur vous éclaire la piste, c'est à vous ensuite de le questionner et de donner votre proposition en direct par téléphone pour gagner vos pass. Inscriptions dès maintenant par sms en envoyant le mot TOM au 7 11 12 (65 cts+ coût sms).

Chaque participant qui passe à l'antenne sans trouver l'objet repart avec un T-Shirt Tendance Ouest !