Le 1er Cherbourg Tattoo Fest a lieu ce week-end

Durant 2 jours, la Cité de la Mer se fera investir par des tatoueurs du monde entier. Ils viendront présenter leurs œuvres mais aussi tatouer sur place. En plus des tatouages en temps réels, il y aura de nombreuses animations : piercing, lanceurs de couteaux, démonstration de BMX, concerts par The Hits et Roots Rockin'54, voitures...

Ecoutez Aurélie Danois, l'une des organisatrices, nous présenter l'événement:

Un concours de tatouage sera aussi organisé, entre ceux faits sur place, mais aussi ceux que vous pouvez déjà avoir sur votre corps. Inscriptions sur place.

Si vous êtes intéressé pour vous faire tatouer sur place, c'est possible. Pour les petits formats, cela se fera en fonction de la place, pour les plus grand format, il faut prendre rendez-vous. Vous pouvez consulter le travail des différents invités sur la page Facebook de l'événement.

Rendez-vous samedi 15 juin de 11h à 23h et dimanche 16 juin 2019, de 11h à 18h30. Food-trucks sur place. Entrée 1 jour à 8€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans. Le pass week-end est à 14€.