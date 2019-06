A gagner cette semaine: vos 2 pass 3jours pour Rock In Evreux!

Du vendredi 14 au vendredi 21 juin 2019, jouez avec Tendance ouest et gagnez vos pass 3 jours pour vous et la personne de votre choix pour assister au festival Rock In Evreux, du 28 au 30 juin 2019 à Evreux (Eure).