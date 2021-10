Caen. Hockey-sur-glace : Caen tient son nouveau gardien

Les Drakkars de Caen (Calvados) enrôlent Ronan Quemener comme nouveau gardien de but pour la saison 2019/2020. Le breton de 31 ans a été officialisé ce mardi 11 juin 2019 par le club caennais, qui évolue en première division. Le nouveau gardien caennais a beaucoup voyagé durant sa carrière. Il est passé par Nantes, Rouen (où il a évolué deux ans en seniors), Gap, Grenoble et Briançon, avant de partir pour l'étranger, en Finlande, Suède, Autriche et Danemark, où il évoluait la saison dernière.

Sollicité vers Rouen au départ

Une bonne pioche pour Luc Chauvel, entraîneur de Caen, qui boucle son recrutement par cette bonne nouvelle : "Le poste de gardien de but était un des gros chantiers de l'intersaison après le départ de Quentin Papillon. Ronan a beaucoup d'expérience, il est performant régulièrement et c'est vrai que j'aime bien bâtir mon projet autour de la défensive. C'est un plus.". Pourtant, c'est à Rouen qu'il avait pris contact au départ pour évoluer en Ligue Magnus. Il s'entraînera tout de même là-bas, pour faciliter son double-projet avec l'école de kiné.

De son côté, la nouvelle recrue est déjà prête au défi : "Je sais que le championnat de D1 est très serré ces dernières années. Quentin était très bon l'an dernier, je m'attends à avoir du boulot.".

Le groupe est composé de : Ronan Quemener, Emmanuel Alvarez, Gasper Cerkovnik, Rémi Colotti, Aleksi Mäkelä, Joshua Davenel, Éric Aurard, Joni Lavonen, Pierre-Antoine Devin, Jaroslav Prosvic, Loup Benoit, Quentin Labanowicz, Théophile Miquelot, Alexandre Ferey, Yoann Robert, Martin Hujsa, André Ménard.

