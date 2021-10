Rouen. Un conducteur irresponsable décroche une remorque par inadvertance

Le 22 octobre 2017, les services de police sont appelés pour intervenir à la suite d'un accident de la route à Grand-Couronne, impliquant deux véhicules. On constate de gros dégâts sur un des véhicules tractant une remorque qui s'est détachée, emportant la conductrice hors de la route. Il apparaît que le mis en cause, qui confesse n'avoir pas beaucoup dormi et se trouvait en état d'alcoolémie certaine lors du choc, n'a pas remarqué la remorque du véhicule qu'il suivait. Pourtant dans son audition, il prétend que la remorque s'est détachée toute seule et qu'il n'a pas pu l'éviter. L'enquête aboutit, semble-t-il, à sa responsabilité puisque, ne maîtrisant pas sa conduite, il l'aurait heurtée avant qu'elle ne se détache.

Le prévenu ne se défend pas

La victime, quant à elle, obtiendra cinq jours d'incapacité temporaire de travail après un examen médical. Le casier judiciaire du prévenu affiche une mention pour refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. La partie civile constate que le prévenu fait profil bas et "reconnaît sa responsabilité". Pour le procureur de la République, "tous les éléments du dossier confondent le prévenu ". En l'absence de défense à l'audience du jeudi 6 juin 2019, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de quatre mois de prison entièrement assortis du sursis et à une suspension de son permis de conduire d'une durée de six mois.

