75e D-day : la collecte des ordures perturbée à Caen

Zones protégées, bus supprimés, fermeture de magasins… une grande organisation se met en place dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement. Les services de propreté de la ville de Caen (Calvados) vont aussi être impactés. En raison de l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur certaines zones de 5 h à 23 h, la récolte des ordures ne pourra pas se dérouler comme d'habitude.

Reportées au samedi 8 juin

Cela ne concerne pas tous les quartiers de Caen. La collecte dans les zones 1, 2 et 3 du centre-ville ainsi que les communes de Cormelles-le-royal, Cuverville, Démouville, Giberville centre et plateau, Ifs bourg et ifs bras, Mondeville et Saline sont maintenues jeudi 6 juin.

En revanche, les communes concernées par cette perturbation sont les suivantes : Authie, Bénouville, Blainville, secteurs 4 à 15 à Caen et secteur 1 Pierre Heuzé - Lébisey (professionnels et immeubles), secteur 2 Clémenceau - Calmette (professionnels et immeubles) et secteur 3 Saint Jean-Eudes - Saint-Gilles - rue basse. Les communes de Carpiquet, Bellevue, Épron, Hérouville-Saint-Clair (certains immeubles, zones d'activités, CROUS), la Bijude, le Londel (Biéville-Beuville), Mathieu, Mouen, Tourville-sur-Odon, Ouistreham, Periers sur le Dan, Saint Contest et Saint-Germain-La-Blanche-Herbe seront impactés. Le ramassage des déchets sera assuré le samedi 8 juin.

♻ Selon les communes ou les secteurs de collecte, les déchets concernés sont : les ordures ménagères, les recyclables, les déchets verts et les encombrants.

Le détail des zones perturbées ici : https://t.co/qfqL4LsJHM pic.twitter.com/39ebnqqCJ1 — Caen la mer (@Caenlamer) 3 juin 2019

