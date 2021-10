C1: Salah signe le 2e but le plus rapide en finale

Le recordman du genre en finale est Paolo Maldini (Milan AC) en 2005, au bout de 50 secondes, face à... Liverpool.

Le but le plus rapide de toute l'histoire de la C1 est signé Roy Makaay après 10 secondes et 12 centièmes pour le Bayern Munich contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions 2006-2007.

