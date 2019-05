Football (Ligue 2) : Oswald Tanchot au HAC, c'est terminé !

Oswald Tanchot fait ses adieux au HAC. Le club de football du Havre (Seine-Maritime) s'est séparé de son entraîneur a annoncé le club normand mardi 28 mai 2019. Le HAC n'a terminé la saison de Ligue 2 qu'à la 7e place, échouant à se qualifier pour une place de barragiste, contrairement à la saison précédente.

La piste Paul Le Guen ?

"D'un commun accord, Oswald Tanchot et le HAC ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration au-delà de cette saison, a précisé le club dans un bref communiqué. Le HAC tient à remercier Oswald Tanchot et son staff pour le travail accompli et leur investissement professionnel sans faille. Le HAC tient également à souligner sa contribution active et son objectivité dans l'analyse du cycle qui s'achève."

Ce communiqué n'indique rien sur un potentiel successeur. Mais d'après nos informations et selon la presse locale, le club havrais pourrait confier un rôle à Paul Le Guen, ancien entraîneur de Lyon et du PSG, libre de tout engagement.

Avec AFP.

