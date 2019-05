"J'étais fatigué", justifie le prévenu

Sur l'A84, à hauteur de Villers-Bocage, les gendarmes interviennent sur un accident avec un seul véhicule le 3 janvier, à 10 h 10 du matin. Dans la Ford C-Max qui a atterri après une sortie de route sur le toit, un homme de 38 ans qui avoue s'être endormi au volant : "J'étais fatigué".

Sans papiers d'identité

Sa compagne n'est pas blessée, mais, deux de leurs enfants, deux mineurs n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Et un autre, celui de moins de trois ans, n'avait ni siège, ni attaches. L'homme dit d'abord qu'il a oublié ses papiers avant d'indiquer qu'il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait appel. L'homme n'a pas de permis de conduire, la voiture n'est pas assurée. Pour la carte grise, l'homme assure : "je n'ai pas réussi à la mettre à mon nom sur internet depuis 2018", les enfants n'ont pas de papiers d'identité non plus.

Ils disent habiter un village de vacances à Clisson. En son absence à l'audience du 23 mai au tribunal correctionnel de Caen, on apprend que l'homme a une mention pour vol en 2014 qui lui a valu un mois avec sursis. Le tribunal condamne le prévenu à trois mois de prison ferme et révoque son mois de sursis. Il devra en outre s'acquitter de 400 euros d'amende.

