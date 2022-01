Législatives 2012 : Pascale Georget, candidate Lutte Ouvrière dans la 6e circonscription du Calvados

Agée de 57 ans, elle est candidate dans la 6e circonscription pour Lutte Ouvrière. Commerçante de profession, elle a déjà été candidate aux élections législatives dans d'autres circonscriptions françaises. "L'idée est de poursuivre la campagne de Nathalie Arthaud, à savoir adopter l'interdiction des licenciements, prévoir une répartition du travail entre tous et l'augmentation du pouvoir d'achat. Et ce programme pourra être imposé à travers les luttes", a-t-elle notamment déclaré.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La sixième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivats : Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage et Vire.

