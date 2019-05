Les Gabala, motards de père en fils

Dans l'Eure, la famille Gabala se compose des parents et de leurs trois enfants, deux garçons et une fille. Leur particularité commune : la moto.

Depuis leur plus jeune âge, les enfants sont motards et suivent la passion de leurs parents. Une passion qui s'est concrétisée sous la forme d'une association, 4G Compétition, dont la fille est présidente. Les trois hommes assurent la partie sportive et courent sur différentes courses. De son côté, la maman est une sorte de team manager qui assure la logistique de l'équipe.

Au-delà de la participation à des compétitions, les Gabala organisent également des séances de roulage sur circuit comme l'explique Yann, l'un des enfants de la famille.

Durant ces rencontres, les motards de Normandie peuvent découvrir le pilotage sur piste et surtout, mieux appréhender le comportement de leur véhicule.

À travers des ateliers en statique ou sur piste, ces séances de roulage sont l'occasion de développer la dextérité de chacun.

Ces différentes rencontres permettent à la famille Gabala de réunir des fonds pour participer à leurs courses. Il y a quelques semaines, les trois motards ont participé à une course d'endurance de 5h. Une aventure entre père et fils qui permet à chacun des membres du clan Gabala de vivre un partage unique autour d'une passion commune.

Prochaine séance de roulage pour l'association 4G Compétition : le lundi 5 août sur le circuit de Croix en Ternois près de Lens. Rendez-vous sur la page Facebook 4G Compétition pour vous inscrire.