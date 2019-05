La Région Normandie victime d'usurpation d'identité via des fax

La région Normandie appelle à la plus grande vigilance ce mercredi 22 mai 2019. Depuis plusieurs jours, elle est victime d'usurpation d'identité via des expéditeurs anonymes de fax. Plusieurs entreprises et établissements scolaires normands ont été destinataires d'un fax frauduleux, utilisant le nom et le logo de la région Normandie.

Elle n'exclut pas la possibilité de porter plainte

La région indique qu'il s'agit "d'une usurpation d'identité et qu'il ne faut pas surtout pas répondre à ces sollicitations". Elle demande, par ailleurs, à l'ensemble des destinataires de signaler ces envois à l'adresse suivante : contact-dsi@normandie.fr.

Elle ne met pas entre parenthèses la possibilité de porter plainte.

