Hors Normandie. Un album posthume de Whitney Houston verra le jour !

Tout le monde se souvient du succès planétaire de Whitney Houston I will always love you, sorti fin 1992.

Cette reprise enregistrée pour la bande originale du film Bodyguard a collectionné les 1eres places dans les classements du monde entier et a fait décoller de façon fulgurante la carrière de Whitney Houston. D'autres succès ont vu le jour par la suite, comme I wanna dance with somebody, Savin all my love for you ou même My love is your love.

Depuis 2012 et sa disparition, il ne restait que les tubes et les souvenirs propres à chacun pour se remémorer à quel point la voix de la diva était unique et manquait au paysage musical. Les fans apprécieront donc cette bonne nouvelle : Whitney Houston sera de nouveau dans les bacs en 2019 !

Il y a quelques jours les héritiers de celle que l'on surnommait "The voice" ont trouvé un accord avec la maison de disques Primary Wave Music Publishing. Il nous permettra de découvrir, en autres, des titres inédits sur un album posthume, en préparation, mais peut-être également une apparition de la star sur scène. Rien ne précise pour l'heure si ce show est confirmé et si une apparition est prévue en France. Néanmoins, ce bel hommage fera sans doute passer au second plan les déboires de la star Américaine face à la drogue, lors des dernières années de son existence.

Rappelons que l'expérience d'un show hologramme a déjà été réalisée auparavant, suite à la disparition de Michael Jackson. Concernant Whitney Houston, une collaboration posthume avait vu le jour en 2012, avec la participation du chanteur R.Kelly. Le titre s'appelait I look to you.

