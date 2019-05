[Tendance Live Granville] Magic System, les incontournables 

Depuis plusieurs années, Magic System est indissociable de l'été. Voyage garanti et ambiance de folie, nous allons Bouger, bouger avec Magic System avant que le ciel ne s'embrase de bouquets d'artifice. C'est Dj Sem qui a choisi Magic System pour apporter la joie indispensable à un été digne de ce nom en collaborant avec le groupe sur le titre Jeans et baskets. Depuis plus de 10 ans, Sem est un Dj, compositeur et producteur. Il a collaboré auparavant avec les noms les plus prestigieux et symboliques de la scène urbaine tels que Lartiste, Lacrim, Mister You, Tunisiano, Matt Houston… En 2017, le titre Mi corazon a permis à Dj Sem de présenter au grand public Marwa Loud, la révélation pop-urbaine du moment. Magic System à la sauce Dj Sem : ça va chauffer à Granville !

