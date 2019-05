Bilal Hassani, âme sensible

Bilal Hassani est un phénomène entièrement investi dans sa passion. Il a été découvert par le public dans l'émission The Voice Kids en 2016. Âme sensible et personnage à part, il a défendu cette année nos couleurs lors du concours Eurovision de la chanson en Israël. Le jeune artiste de 19 ans connait déjà Granville. Il y a discrètement enregistré son album cet hiver dans une villa au-dessus de la mer... entouré par le duo Madame Monsieur, ex-candidat à l'Eurovision, qui a entre autres co-écrit et co-composé le titre "Roi". Un duo qui a découvert pour la première fois la Monaco du nord sur la scène du Tendance Live en juin 2018 avec Tendance Ouest. La séductrice cité corsaire deviendrait-elle le repaire des candidats à l'Eurovion ?

