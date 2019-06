Le mobil-home : un bon plan pour défiscaliser ou profiter [Publireportage]

A 22 ans, Valentin Grain a choisi son créneau: le mobil home. Il a déjà deux sociétés avec la gestion d'un camping en Seine-Maritime et une activité de vente de mobil home sur toute la France, Camping Mobil Pro. Une société qui a le vend en poupe, avec un avantage fiscal pour les acheteurs de mobil-home.

Du choix et de la disponibilité

Il y un an, Valentin a commencé par la reprise d'un camping. "Une opportunité". Après avoir tout rénové, moins d'un an plus tard, il complète l'offre: "Nous avions de la demande pour installer de nouveaux mobil-homes, alors j'ai lancé l'activité de vente de mobil-homes qui manquait en Seine Maritime." explique simplement Valentin Grain. Le choix est vaste, les modèles sont multiples avec trois grandes marques proposées: IRM, Nautilhome et O'Hara. "Notre avantage est que nous avons du stock, donc des produits disponibles tout de suite chez Camping Mobil Pro". Côté prix, on trouve de l'abordable ou du très haut de gamme: de 20 000 à 100 000 euros, mobilier inclus, pour 30 à 120 m2.

Objectif: moins d'impôts

Pour réduire ses impôts, investir dans un mobil-home est vraiment le bon plan. "fiscalement c'est plus intéressant que la loi Pinel, souligne Valentin Grain, il y a moins de restrictions en termes de mise en location et de loyer". Ce bon plan a un nom, c'est le LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) version 2019.

Pour l'investisseur qui achète un mobil home en LMNP, le premier avantage est de récupérer la TVA: "la TVA à 20% peut être totalement récupérée, on ne le sait pas toujours. Pour cela, nous avons un partenaire spécialisé: Mobil Home Serenity." Deuxième avantage, le loyer perçu par l'investisseur peut être totalement défiscalisé. "la location, on s'en occupe précise Valentin Grain. Que ce soit sur notre camping ou sur un autre, le gestionnaire gère le remplissage". L'investisseur pourra bien sûr profiter de son bien quelques semaines par an.

Le camping peut être choisit ses préférences de l'investisseur: "Nous avons une plate-forme interne partagée avec les propriétaires de camping de la France entière, cela permet de proposer des emplacements dans plusieurs milliers de campings en France".

Pas d'inquiétude, le business est là. Valentin n'a qu'une préoccupation : "La qualité avant tout. On veut vraiment un suivi personnalisé pour chaque client. Ensuite, les clients reviennent toujours, même pour un café!" conclut le jeune entrepreneur.

Pour plus d'informations, rendez vous sur campingmobilpro.com, où à l'espace de vente, 2699 route de Conihout à JUMIEGES.

