CFA : Malherbe reprend son destin en main

Dans un vrai match de bas de tableau, rendu d'autant moins spectaculaire par une forte chaleur, les jeunes pousses bas-normandes, encadrées par Anthony Deroin, s'en sont sorties à la faveur d'un "exploit individuel" d'Ibrahima Tandia. Le néo-professionnel, de retour récemment d'une longue blessure, a percé la défense bretonne avant de décocher un tir hors de portée du gardien.

Caen s'est ensuite employé à maintenir ce but d'avance, inscrit en début de deuxième mi-temps, et y est parvenu sans se faire trop de frayeurs. "C'est un succès à l'arrache, estime l'entraîneur Philippe Tranchant. Les garçons n'ont pas lâché. Heureusement, on est resté cohérents défensivement. On est passé par la fenêtre, mais l'essentiel est d'avoir gagné !" Lorient ayant perdu 3-0 dans le même temps, Malherbe est premier non-relégable à la différence de buts. Pour s'assurer le maintien, il faudra réaliser l'exploit de s'imposer à Avranches samedi 2 juin.