Basket (Pro B) : Rouen ne s'arrête pas face à Lille ! 

Le match.

Dans une salle chauffée à blanc avec plus de 4000 spectateurs, les joueurs d'Alexandre Ménard démarrent bien la rencontre et mènent déjà après dix minutes de 12 points (35-23). Bien décidés à ne pas laisser filer ce match, les Rouennais continuent d'imposer leur rythme mais voient revenir les Lillois au moment de siffler la mi-temps (54-45). Emmenés par Lasan Kromah et Jean-Baptiste Maille, les Normands reprennent 15 points d'écart alors qu'il ne reste que dix minutes à jouer. Dix minutes bien gérées puisque les joueurs du RMB conserveront leur avance au moment du coup de sifflet final (95-81). Le Rouen Métropole Basket conserve donc la deuxcième place avant un dernier déplacement des plus importants pour la dernière journée à Vichy-Clermont (4e), avant de rentrer avec envie dans des Playoffs qui s'annoncent passionnants.

Les chiffres.

📊Les statistiques du match 📊⁰

Très belle performance offensive de Lasan Kromah (25pts, 5/8 à 3pts et 26 d'évaluation) et de Jessie Begarin (20pts et17 d'évaluation) 💪⁰#GORMB #RMBLMB pic.twitter.com/CXJXVtLnPc — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) May 17, 2019

La fiche.

ROUEN : Kromah: 25 points, Begarin: 20 points, Maille: 14 points, Nwogbo: 9 points, Coleman et Diggs: 8 points, Ponsar: 6 points, Injai: 3 points, Bassoumba: 2 points.