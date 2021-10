Rouen. Basket (Pro B) : Rouen s'impose sur le fil face à Vichy ! 

Le match.

Au classement, Vichy-Clermont a une petite longueur d'avance sur Rouen et le match promettait d'être serré. En effet, les deux premiers quarts temps ne suffisent pas aux équipes pour se départager (21-20 au 1er), à la mi-temps, Rouen à un point d'avance (36-35). Au retour des vestiaires, les Rouennais sont remontés, et même si il y a quelques pertes de balle, ils arrivent à reprendre le 3e quart en main (51-49). L'ultime quart temps promet des rebondissement, jusqu'à la dernière minute, les 2 équipes sont encore aux coudes à coudes. Mais suite à une faute du coach de Vichy-Clermont dans les toutes dernières secondes du match, Rouen prend l'avance nécessaire pour remporter la rencontre (72-68) et s'offrir une 4e victoire dans ce championnat, de quoi remonter à la 7e place au classement. La prochaine journée se jouera face à Paris Basketball, 17e et avant-dernier au classement.

La fiche.

📊Les statistiques du match 📊⁰

Énorme match de @JB_Maille9 qui à fêté son anniversaire comme il se doit au Kindarena : 18 pts (4/5 à 3pts), 5pds, 24 d'éval et la victoire ! 💪 🎉 #GORMB #RMBJAVCM pic.twitter.com/i7XAaopgWs — Rouen Métro Basket (@RouenMBasket) November 23, 2018

