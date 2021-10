Caen. Une formation à la langue des signes pour les pompiers de Caen

Depuis mars 2019, les pompiers de Caen, Ifs et Bayeux (Calvados) sont formés à la langue des signes française. Ces formations permettent aux pompiers de pouvoir communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes lors de leurs opérations. "Cette initiative est née d'un constat de terrain : nous n'avions pas les outils nécessaires pour intervenir correctement envers la communauté des sourds et malentendants", explique le Capitaine Quefeliant, qui copilote le projet.

Cette idée est celle de Rémy Touzet, sergent affecté au centre de secours d'Ifs, c'est une "démarche personnel, il a fait le choix de se former à la langue des signes parce qu'il s'est rendu compte que c'était essentiel dans notre métier."

Une prise en charge équitable

Les formations sont composées d'une partie théorique puis d'ateliers pratiques, pour mettre en situation les pompiers ainsi que des cours de bases de la langue des signes française. Floriane Champardaud et Carole Cuquemel, éducatrice spécialisée et enseignante spécialisée, participent à la formation de manière bénévole, tout comme les pompiers." je trouve ça remarquable que les pompiers aient voulu une vraie équité dans la prise en charge des citoyens et on espère que la communauté sourde en tirera un réel bénéfice", raconte Carole Cuquemel. Des outils spécifiques ont été mis en place, comme des pictogrammes, qui représentent des mots ou des concepts "pour être au plus près de ce que la personne est en train de vivre".



