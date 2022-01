Découvrez l'ensemble des photos sur tendanceouest.com des differents concerts de cette édition 2012 du Festival Papillons de nuit.

La foule était au rendez-vous hier devant SKIP THE USE. Le groupe a même demandé à l'ensemble du public de s'asseoir puis de se relever d'un coup! Une ambiance de folie à St Laurent de Cuves durant ce live entre 22H45 et 23H45 sur la scène Thécia.