Alençon. Première nationale: 400 filles ont disputé "La Collégienne" à Alençon

Développer le sport au féminin, tel est le but de l'entreprise : 400 jeunes filles venues de tout le département de l'Orne ont participé mercredi 15 mai 2019 sur la Plaine des Sports d'Alençon à une course à pieds de 2024 mètres (2024, année olympique!), intitulée " La Collégienne ". Aucun classement, mais beaucoup de bonne humeur, de rires, de couleurs, et d'initiations à différents sports. Écoutez Loïc Marie, directeur de l'UNSS de l'Orne :

Loïc Marie Impossible de lire le son.

Les collégiennes on donc pratiqué ces sport sous le soleil et sous les applaudissements de Françoise Moncada, Directrice académique des services de l'Éducation Nationale de l'Orne. Elle nous en dit un peu plus:

Françoise Moncada Impossible de lire le son.

Soleil, ambiance, convivialité : les collégiennes se sont éclaté. Même si certaines ont regretté… l'absence des garçons! Témoignage:

Collégiennes Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Coupe du Monde: Viviane Asseyi, un pur produit de l'agglo rouennaise

• Lire aussi. Run In Mont-Saint-Michel 2019 : la famille au cœur du projet



• Lire aussi. L'athlétisme lance sa saison à Doha, dernière compétition avant le règlement sur l'hyperandrogénie

• Lire aussi. Transferts, budgets et droits TV: le football féminin veut décoller



A LIRE AUSSI.

Alençon : Un nouveau collège Racine pour 2024