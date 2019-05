Alençon : Un nouveau collège Racine pour 2024

Alors que la baisse démographique implique de fermer beaucoup de classes, voire des écoles, un nouveau collège va être construit à Alençon (Orne). Plus exactement, un collège va être reconstruit totalement à neuf.

Un nouveau collège Racine

Dans le cadre du plan de rénovation de ses 31 collèges publics, dans lequel l'Orne investit plus de 110 millions d'euros, l'actuel collège Racine, dans lequel de l'amiante a été détectée, va être abattu. Un établissement tout neuf va voir le jour. En fait, ce sera plutôt l'inverse : construction, déménagement des élèves, puis démolition. Ce collège construit en 1975, avec 535 élèves, voit ses effectifs augmenter.

Les élus visite le site du futur chantier. - Eric Mas

Pas d'interruption des cours

Ces travaux vont devoir s'échelonner sans perturber les cours et dans un espace physiquement restreint, en plein centre-ville. Le projet, pour lequel a même été envisagé un moment le déménagement du collège, a été présenté mardi 7 mai 2019 aux équipes enseignantes, ainsi qu'aux délégués des élèves et à ceux de l'Éducation Nationale, en présence du maire d'Alençon. Écoutez Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne :

Un an de concertations et d'études reste nécessaire avant le premier coup de pioche, pour définir au mieux le projet en fonction des besoins de ses utilisateurs. Hervé Olézac est le Principal du collège Racine depuis 7 ans. À l'époque, déjà, on parlait de la construction d'un nouveau collège :

C'est à l'emplacement de la pelouse au bout de l'actuelle cour de récréation, que va être construit le nouveau collège. - Eric Mas

Après cette année de préparation, les travaux de construction du nouveau bâtiment débuteront en 2021, au fond de l'actuelle cour de récréation. Ils dureront 2 ans, puis les collégiens pourront migrer de l'actuel établissement vers leur nouveau collège. Débutera alors la destruction du bâtiment amianté et, enfin, la construction de la nouvelle cour de récréation à sa place, ainsi que des plateaux sportifs. L'inauguration du "nouveau collège Racine", aux normes environnementales et informatiques de 2020, est prévue en 2024. Il pourra accueillir 675 élèves et comprendra des sections Segpa (hygiène, alimentation, service et vente, distribution, logistique).

Ces travaux de remise au goût du jour du collège Racine d'Alençon font suite à ceux déjà effectués dans les collèges ornais de Flers (Sévigné), Moulins-la-Marche (André Collet) Athis-de-l'Orne (René Cassin), Putanges (Gaston Lefavrais), Rémalard (Paul Harel), Le Mêle-sur-Sarthe (Louis Grenier), Gacé (Jean Moulins), Ecouché (Georges Brassens), ainsi que ceux qui débutent à Flers (Jean Monnet) et à L'Aigle (Molière).

