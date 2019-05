Le Havre : le tram sera désormais gratuit pour passer le tunnel Jenner

Après un an de travaux et de mise aux normes, le tunnel Jenner du Havre (Seine-Maritime) a rouvert à la circulation le 21 décembre 2018. L'ouvrage est ouvert aux voitures et aux vélos, mais pas aux piétons, alors que cela était le cas avant. Depuis, l'interdiction des piétons est difficile à faire respecter. Ils sont nombreux à faire le forcing et, à chaque passage, le tunnel se ferme automatiquement, provoquant une forte gêne à la circulation.

La pression est telle qu'une pétition circule sur internet depuis le 7 mai 2019, demandant de rouvrir le tunnel aux piétons. Le Havre Seine Métropole a, en partie, entendu la colère des usagers : le tunnel reste fermé aux piétons, mais la communauté urbaine annonce mercredi 15 mai dans un communiqué la gratuité du tramway pour le franchissement du tunnel Jenner. Il reste néanmoins interdit aux piétons.

L'interdiction est une réglementation nationale

Pour Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, "La réglementation nationale impose l'interdiction des piétons dans le tunnel Jenner et sa fermeture en cas d'intrusion, pour des raisons de sécurité. Après concertation avec les services de l'État, nous avons obtenu un assouplissement, pour mieux gérer ces fermetures. De toute évidence, ce n'est pas suffisant et les habitudes perdurent. C'est pourquoi, afin de limiter les désagréments pour les automobilistes et les nuisances pour les riverains, j'ai demandé à LiA de mettre en place cette gratuité du tramway. "

Se munir d'une carte nominative

Le tramway sera gratuit à partir du lundi 3 juin 2019 entre les stations Place Jenner et Rond-Point. Pour bénéficier de la gratuité, les usagers devront se munir d'une carte sans contact nominative. Elle donnera le droit d'utiliser le tramway en illimité exclusivement entre les arrêts concernés pendant 365 jours. Cette carte sera délivrée uniquement en agence LiA, sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

