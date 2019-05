Incendie à Alençon : la médaille d'or de la ville pour Mohamad Chaal

Nous sommes le 11 avril 2019, en fin de matinée. Mohamad Chaal qui travaille, et c'est une pure coïncidence, chez l'organisme logeur Orne Habitat, circule au volant de sa voiture de service. Par hasard, il emprunte la rue de l'Écusson à Alençon (Orne), lorsqu'il aperçoit de la fumée qui sort des fenêtres d'un petit immeuble. Un jeune homme de 19 ans est agrippé dans le vide, à la rambarde de son balcon.

Réaction exemplaire

Mohamad Chaal bloque alors la circulation. Les portes de l'immeuble sont fermées, mais il finit par réussir à entrer. Il monte jusqu'à l'étage du jeune homme pendu dans le vide et entre dans l'appartement, mais il y a trop de fumée et il doit rebrousser chemin. Il redescend dans la rue, prend un escabeau dans sa voiture et réussi enfin à saisir le jeune homme. Ils tombent tous deux à terre. Mohamad Chaal met le jeune en position latérale de sécurité, puis il retourne dans l'immeuble, alerter les autres locataires du péril qui les menace.

Il sauve 5 personnes

Grâce à lui, 5 personnes vont finalement être sauvées. 35 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre l'incendie, ils sauvent une sixième personne. Hélas, le SAMU ne parvient pas à ranimer un des locataires, très intoxiqué par les fumées, qui décède.

Pour son acte de bravoure, Mohamad Chaal a reçu ce matin, des mains du maire, la médaille d'or de la ville d'Alençon. Écoutez le témoignage de cet homme héroïque, très ému :

"Le bilan aurait été bien plus lourd sans votre intervention", a souligné le maire d'Alençon, Emmanuel Darcissac, qui a salué "l'engagement des acteurs de terrain mobilisés sur cette action, mais aussi au quotidien", devant Mohamad Chaal, sa famille et de nombreux membres des polices nationale et municipale, des représentants de la mairie, et d'Orne Habitat, l'employeur de notre sauveteur. Ces derniers lui ont également a offert un chèque-cadeau, pour le féliciter de son engagement citoyen.

