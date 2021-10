Trois cyclistes qui participaient aux courses de l'Ornaise et la Cycl'Orne au départ et à l'arrivée à Argentan (Orne) ont chuté ce dimanche 12 mai 2019, alors qu'ils roulaient sur l'itinéraire qui traversait la ville d'Alençon (Orne). Deux cyclistes âgés de 41 ans un troisième âgé de 53 ans, légèrement blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacués vers l'hôpital de la ville.