Les ex-otages, dont un normand, de retour sur le sol de France

Les deux otages français et l'otage sud-coréenne libérés par les forces spéciales françaises dans le nord du Burkina Faso au prix de la mort de deux militaires ont été accueillis avec sobriété à leur descente d'avion par le président Emmanuel Macron ce samedi 11 mai 2019.

Le président de la République les a salués brièvement au pied de la passerelle d'un Falcon de l'Armée de l'air et s'est ensuite entretenu quelques minutes hors caméras avec les otages et leurs familles, avant de s'éclipser."Sa décision d'aller accueillir les otages va de pair avec sa décision de rendre un hommage mardi aux militaires" à Paris, a expliqué l'entourage du chef de l'État, soulignant qu'Emmanuel Macron "est le président de tous les Français, y compris ceux qui ont commis des actes inconsidérés".

Mea culpa et hommage

Dans une brève allocution, Laurent Lassimouillas, entouré de Patrick Picque et de l'otage sud-Coréenne, a formulé un mea culpa : "Certainement, aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique ; et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité." Laurent Lassimouillas a ensuite rendu hommage aux deux militaires morts dans cette opération : "Nous remercions la France, son armée et les services de l'État pour son professionnalisme et son humanité au profit d'un monde plus fraternel qui essaiera enfin de mieux se comprendre."