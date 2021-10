Le-Havre. Mémoire de l'esclavage : Le Havre s'investit

La ville du Havre (Seine-Maritime) commémore depuis 2009 la Journée nationale des mémoires sur la traite, l'esclavage et leurs abolitions, le 10 mai. En 2019, Jean-Baptiste Gastinne, le maire de la cité Océane, a réaffirmé la volonté de la ville d'approfondir le travail mémoriel. Une exposition temporaire verra le jour en 2020 à l'hôtel Dubocage de Bléville.

Une Fondation de la mémoire de l'esclavage

Le Havre participe aux côtés de 28 collectivités territoriales à la création d'une Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle va la financer à hauteur de 10 000 euros. La fondation a pour objectif de transmettre l'histoire mondiale de la France, célébrer les héritages, améliorer la visibilité des outre-mer dans l'Hexagone et expliquer la diversité française.

Plateforme numérique

Vendredi 10 mai 2019, les archives municipales du Havre mettent en ligne une plateforme numérique regroupant des documents provenant de fonds patrimoniaux de la bibliothèque Armand Salacrou et des musées d'art et d'histoire de la ville. Le but est d'enrichir la connaissance de l'histoire négrière de la cité Océane. Cette plateforme est accompagnée de la publication d'un nouveau livret pédagogique intitulé "Le Havre, port négrier (XVIIe-XIXe siècle)".

