Pirou. Baladez-vous dans un village viking & normand à Pirou

La château-fort de Pirou dans la Manche accueille des compagnies normandes qui feront revivre un village viking & normand durant tout un week-end. Des personnes costumées seront installées durant 2 jours sous des tentes, avec des stands où les visiteurs pourront déambuler et assister à des démonstrations de savoir-faire d'époque dans différents domaines: combat, éducation, artisanat...

Ecoutez Virginie Parmentier-Thébault, organisatrice, nous présenter cet événement:

Village viking à Pirou

Le samedi, il y aura même un mariage organisé à la mode viking auquel vous pourrez assister. Les frais d'entrée serviront à la restauration du château de Pirou. Samedi et dimanche 11 et 12 mai 2019 de 10h à 18h30. Adultes: 7€, 7-18 ans: 4€ et gratuit pour les plus jeunes. Plus d'infos sur www.chateau-pirou.org