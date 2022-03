Quand Starbucks se glisse dans "Game of Thrones"

"Ils ont vraiment Starbucks à Winterfell", relève un internaute, tandis qu'un autre reprend le logo de la célèbre chaîne américaine, qui devient "Winterfell Coffee", avec une tête de loup (symbole de la famille Stark, dont le fief est Winterfell) en son centre.

D'autres s'en donnaient à coeur joie, à coups de photomontages.

Mais certains prenaient la chose avec davantage de sérieux, relevant qu'il avait fallu attendre presque deux ans entre les saisons sept et huit et que l'équipe de la série avait laissé passer un tel anachronisme.

La productrice exécutive de la série Bernie Caulfield a confié lundi sur la radio WNYC qu'elle ne pouvait y croire: les "personnes chargées des accessoires et les décorateurs sur le plateau sont tellement concentrés à 1.000%".

"Nous sommes désolés", a-t-elle lancé en riant. "Si c'est la pire chose que (les téléspectateurs) trouvent, alors nous sommes bien", a-t-elle poursuivi, plaisantant que "Westeros est le premier endroit à avoir eu un Starbucks".

Dans l'après-midi, la chaîne HBO a diffusé un communiqué repris sur le compte Twitter de la série: "Nouvelles de Winterfell. Le latte qui est apparu dans l'épisode était une erreur". Rajoutant en guise de plaisanterie: "Daenerys avait commandé une tisane".

Hauke Richter, l'un des directeurs artistiques des saisons 4 à 8, a indiqué au magazine Variety qu'il n'avait pas encore vu cet épisode intitulé "The last of the Starks" (Le dernier des Stark), mais que des choses pouvaient "être oubliées sur le plateau".

La chaîne de cafés s'est également manifestée.

"Pour être honnêtes, nous sommes surpris qu'elle n'ait pas commandé un Dragon Drink", a tweeté Starbucks, faisant référence à une boisson à son menu et au fait que Daenerys possède trois dragons.

Et de préciser que cette boisson à base de mangue et de pitaya (ou fruit du dragon) est disponible "aux Etats-Unis, au Canada, et dans le Nord", clin d'oeil à cette région où se déroule en partie l'intrigue de "Game of Thrones".

Interrogée sur ce que boivent les dragons, la chaîne reprend avec humour une réplique de la "mère des dragons" pour expliquer ce que mangent ces animaux fantastiques: "Whatever they want" (Ce qu'ils veulent).

Presque vingt mois après le dernier épisode de la saison 7, le premier des six épisodes de l'ultime saison a été diffusé sur HBO le 14 avril.

Au sommet de sa popularité, la série "Game of Thrones" s'achève

