Rouen. Rouen : Bruno Maurey, pour l'amour de la photo argentique

En près de 30 ans de carrière, Bruno Maurey en a vu des choses à travers son œil de photographe et ses différents objectifs. Partout dans le monde, ce professionnel a eu l'occasion d'aiguiser sa sensibilité artistique pour restituer des tirages qui portent son empreinte, en exposition, en très grand format sur des façades ou encore dans des pages de magazines. Bien loin de ses premiers courts-métrages en Super 8 16mm, à l'adolescence. "J'ai voulu figer des moments de tournage et j'ai eu le déclic : je me suis rendu compte que tout avoir sur une image c'était bien plus complexe qu'un tournage cinématographique", rembobine-t'il.

"Mon travail est très centré sur le travail artistique et sur les artistes eux-mêmes. Je fais beaucoup de portraits. En fait, ma direction, c'est l'humain. Je ne conçois pas la photo sans les gens", poursuit le Rouennais de 54 ans, qui privilégie des photos aux couleurs très vives. Comme tout professionnel, Bruno Maurey a pris le virage du numérique il y a des années. Cependant, il a gardé un goût particulier pour les techniques traditionnelles de l'argentique, qu'il préfère "pour le noir et blanc" et pour la possibilité de donner un grain, son empreinte, lors du tirage.

"Il y a une magie du laboratoire : il y a les odeurs, le toucher, cet instant quand on met le papier dans le bain révélateur et que l'on voit apparaître sa photo… Moi, c'est ce qui m'a manqué le plus quand je me suis mis au numérique." Cet amour et ce savoir-faire, Bruno Maurey veut maintenant les transmettre. Régulièrement, quand son emploi du temps le lui permet, il anime des ateliers au Kaléïdoscope pour enseigner les bases du développement et du tirage en laboratoire, dans le noir ou dans une ambiance feutrée à la lumière rouge. Une expérience hors du temps, comme un saut aux plus belles heures de la photo argentique.

