Lessay'n'rock 2012 : la programmation

Au programme de cette édition 2012 le groupe RIFF RAFF, ils assurent sur scène, font chaque année trembler le Zénith de Caen au "Tribute"! Tribute To ACDC.

Deuxième groupe, qui avait dû annuler sa venue l'année dernière, Coverqueen, Tribute to Queen et Freddie Mercury. La ressemblance est troublante!

Troisième groupe, Von Zepp, Tribute to Led Zeppelin et quatrième groupe Semolina, Tribute to Téléphone.

Suivez l'actu du Lessay'n'rock 2012 : Cliquez ici !