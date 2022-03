Caen. Décrochage scolaire : le micro-lycée de Caen prépare sa deuxième rentrée

"Symboliquement, ils ont deux ans pour traverser le couloir." Cette métaphore du coordinateur du micro-lycée de Caen (Calvados), Patrice Eustache, représente bien le but de cette structure, ouverte en 2018 au sein du lycée Jean Rostand. A gauche de ce couloir, les salles de classe du micro-lycée. A droite, celles du cursus traditionnel. "Nous accueillons des élèves de niveau seconde et première qui se sont éloignés de l'école et veulent y retourner. Notre but est qu'ils aillent en terminale dans les classes 'classiques' du lycée Rostand."



Des parcours adaptés

Afin de raccrocher ces élèves au système scolaire, les parcours sont adaptés, comme l'emploi du temps, qui est établi en fonction des profils. L'approche est différente de celle d'un lycée traditionnel. "On réduit la part des cours classiques. On travaille beaucoup par projets, comme le prix des lycéens du Mémorial ou le prix des reporters de guerre de Bayeux par exemple. On essaie d'ouvrir les approches culturelles avec l'idée que cette ouverture permet d'apprendre beaucoup de choses utiles pour le système classique."

Une manière innovante d'aborder l'école autant sur le fond que sur la forme. En effet, même les salles de classe ont un aspect novateur. Chaises roulantes, tables modulables, tout est fait pour "faciliter le travail de groupe et la mise en place d'ateliers plus conviviaux."

"Rentrer en classe nécessite de la confiance en soi"

Ce programme est une réelle réussite pour la plupart des 15 élèves inscrits au micro-lycée, puisque la majorité continue. Pour Patrice Eustache, le rôle d'un établissement comme celui-ci n'est pas seulement de travailler différemment. Il y a une grande dimension d'accompagnement personnel. " Pour ces jeunes, rentrer dans une salle de classe, travailler et être en réussite nécessite une énorme confiance en soi et l'apprentissage se fait aussi sur ce point."

Des réunions d'informations se dérouleront mardi 7 mai à 18h et mercredi 15 mai 2019 à 15 heures pour la rentrée de septembre au lycée Jean Rostand. L'occasion pour les futurs élèves de se renseigner et de laisser leurs coordonnées pour passer les entretiens de sélection. Une quinzaine de jeunes seront sélectionnés, avant tout sur leur motivation, pour la rentrée prochaine.

