Caen : les gilets jaunes de retour sur les ronds-points samedi

Le mouvement des gilets jaunes avait débuté sur les ronds-points le 17 novembre dernier. Après plusieurs mois de cohue et de samedis électriques, de rassemblements sur les axes stratégiques ou encore dans les centres-villes des grandes agglomérations, c'est de nouveau sur les giratoires que le mouvement va refaire surface ce samedi 4 mai à Caen (Calvados).

"Le rond-point est un symbole"

Cet acte XXV des gilets jaunes "n'a pas pour vocation de bloquer les axes routiers", indique Anthony Flambard, porte-parole sur le rond-point de Bretteville/Odon depuis le début du mouvement. Un symbole qui n'a rien d'anodin après plus de six mois et demi de mobilisation. Il précise :

Un appel festif

"On a tout essayé. On a deux solutions : soit tout s'arrête maintenant, soit on continue avec réflexion". Longtemps en guerre avec les forces de l'ordre, il ne sera pas question d'affrontements ce samedi 4 mai à la périphérie de Caen. Les rassemblements sont prévus sur les ronds-points de Bretteville/Odon, Mondeville et Colombelles dès 10 heures selon les Automobilistes de Normandie En Colère (ANEC). L'idée est de retrouver un mouvement festif, pacifique et réfléchi comme c'était le cas en début de mouvement.

"À un moment, on s'est perdu pendant trois mois par rapport au mot d'ordre du départ. Il faut retrouver cette solidarité, le non-jugement des autres. Il faut que tout le monde revienne à l'objectivité et la pédagogie. Si on continue d'entrer dans la bataille, on va nulle part, ça ne sert à rien !"

