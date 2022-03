Saint-Lô. Agnès Buzyn: la ministre de la santé dans la Manche ce vendredi

Agnès Buzyn la ministre de la santé sera en visite dans la Manche, ce vendredi 03 mai 2019, dans le cadre de la transformation du système de santé, la ministre visitera à la mi-journée le pôle de santé Libéral et Ambulatoire de la Haye du Puits (Manche) qui réunit 4 médecins généralistes, 3 médecins spécialistes, 6 infirmiers et plusieurs autres professionnels libéraux comme des sages-femmes, orthophoniste, et masseurs-kinésithérapeutes, avant de visiter ensuite le centre hospitalier de Carentan (Manche) ou un médecin retraité, salarié de l'hôpital, assure 5 demi-journées de consultations par semaine.