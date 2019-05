Rouen et moi : une initiative pour la propreté de la ville

La future ligne de Teor T4, le contournement est de Rouen, le raccordement du pont Flaubert à la Sud III… La raison d'être de l'association Rouen Demain la Métropole (Seine-Maritime), qui n'a par ailleurs rien à voir avec le groupe politique local au nom proche, c'est d'apporter une vision citoyenne aux grands projets de la Métropole et de la Ville. Mais, depuis sa création en 2015, l'association fait également de la propreté dans les rues une priorité.

Une page Facebook pour sensibiliser

"On essaye d'influer sur un certain nombre de politiques avec une vision de terrain, pragmatique, avec des éléments concrets pour sortir des discours tous faits que l'on entend à droite ou à gauche", précise Jean-Claude Ferriol, vice-président et ancien des services techniques, aujourd'hui à la retraite. Une volonté qui a pris récemment un nouvel élan avec la création d'une page Facebook pour répertorier les incivilités et ratés en matière de ramassage des déchets ou d'entretien de la voirie. Baptisée Rouen et moi, elle compte déjà plus de 120 membres et quelques dizaines de posts illustrant des poubelles improvisées, des bacs débordants ou encore un rat mort sur le pavé.

"Le but ce n'est pas de faire de la délation, c'est de pouvoir faire remonter tout ça aux services de la Métropole et de la mairie", confirme Valentine de la Celle, membre de l'association et administratrice de la page Facebook. Justement, des rendez-vous réguliers sont déjà prévus pour faire avancer les discussions. Toujours pour apporter des solutions, le groupe s'est également proposé de faire "un état des lieux de la propreté dans le quartier de la place Saint-Marc" afin de rendre la ville plus propre.

